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Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против России

Глава ЕК дер Ляйен: ЕК предложит новый пакет санкций против стратсекторов экономики России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) 24 февраля предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкций против России. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По ее словам, эти санкции будут нацелены на стратегические сектора экономики России, будет заблокирован их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для РФ.

«Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», — сказала глава ЕК.

Ранее ЕС ввел санкции против трех российских финансовых организаций.

Кроме того, ЕС обнародовал имена более 500 россиян, попавших под санкции. В санкционные списки попали представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин с супругой и другие.

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Санкции против России
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