Еврокомиссия предложит новый пакет санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) 24 февраля предложит на утверждение лидерам стран Европейского союза новый пакет санкций против России. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

По ее словам, эти санкции будут нацелены на стратегические сектора экономики России, будет заблокирован их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для РФ.

«Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться. Кроме того, мы заморозим российские активы в Евросоюзе и остановим доступ российских банков к европейскому финансовому рынку», — сказала глава ЕК.

Ранее ЕС ввел санкции против трех российских финансовых организаций.

Кроме того, ЕС обнародовал имена более 500 россиян, попавших под санкции. В санкционные списки попали представитель МИД РФ Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин с супругой и другие.