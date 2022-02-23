Глава МИД Украины ответил на вопрос о разрыве дипотношений с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о возможном разрыве дипотношений с Россией. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Без комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипотношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году. Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 конституции Украины и статьи 7 Закона Украины «О дипломатической службе».

Ранее депутат Верховной рады Оксана Савчук, не состоящая в какой-либо фракции, зарегистрировала проект обращения в ООН с предложением исключить Россию из организации.

Документ под названием «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций» был зарегистрирован в среду, 22 февраля. На текущий момент проект «передан на рассмотрение руководству», говорится на его странице.