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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Украины ответил на вопрос о разрыве дипотношений с Россией

Глава МИД Украины Кулеба на вопрос о расторжении отношений с Москвой: без комментариев

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о возможном разрыве дипотношений с Россией. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Без комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипотношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году. Расторжение дипломатических отношений происходит на основании статьи 106 конституции Украины и статьи 7 Закона Украины «О дипломатической службе».

Ранее депутат Верховной рады Оксана Савчук, не состоящая в какой-либо фракции, зарегистрировала проект обращения в ООН с предложением исключить Россию из организации.

Документ под названием «Проект постановления об обращении Верховной рады Украины в Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций по поводу исключения Российской Федерации из состава членов Организации Объединенных Наций» был зарегистрирован в среду, 22 февраля. На текущий момент проект «передан на рассмотрение руководству», говорится на его странице.

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