МИД РФ назвал американские санкции контрпродуктивными для Вашингтона

В МИД РФ назвали новые санкции США против Москвы неэффективными и контрпродуктивными.

«Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов», — говорится в публикации на сайте российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что текущий пакет санкционных мер уже 101 по счету.

22 февраля США объявили о новых санкциях в отношении России из-за признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Санкции затронули суверенный долг России. Также в черный список попали два российских банка и 42 их дочерних предприятия.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет ужесточать санкционный пакет в зависимости от ситуации на Украине.