В ДНР прояснили информацию о российских войсках в республике

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на данный момент российских войск в ДНР нет, однако они могут там появиться, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент российские войска здесь не находятся. И до этих событий их искали здесь все международные наблюдатели, в том числе и само ОБСЕ, но не нашли. Что касается будущего, возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах — покажет ситуация, как будет развиваться ситуация с позиции Украины», — пояснил Пушилин.

По его словам, ДНР в союзе с Россией не имеет права на поражение или на сомнения в победе.

«Мы победим. С такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим за то, что она именно так к нам относится, мы не имеем права проиграть или даже сомневаться в нашей победе», — заявил Пушилин.

Ранее в Подмосковье встретили первых беженцев из ДНР и ЛНР.