В Партии социалистов Молдавии заявили, что в конфликте на Донбассе виноваты западные «внешние игроки», сообщается на сайте партии.

«Время обязательно все расставит по местам и даст ответ на вопрос, кто из внешних игроков целенаправленно подводил Россию и Украину к глубочайшему кризису во взаимоотношениях, чреватому вооруженным противостоянием», — указано в заявлении/

Молдавские социалисты утверждают, что Восточная Европа стала ареной отработки новых методов информационной борьбы.

«Можно с уверенностью сказать, что Молдавия и ее граждане выбирают мир и сохранение жизней людей. Открытый и честный диалог, каким бы сложным он ни был. Дипломатические усилия и поиск взаимоприемлемых решений. Партия социалистов глубоко убеждена: Молдова не должна следовать навязанной извне геополитической повестке», — указано в заявлении.

Ранее бывший офицер НАТО Хосе Антонио Алкаиде назвал Украину «разменной монетой» для США и Великобритании.