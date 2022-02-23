Рада проголосовала за санкции против россиян

Верховная Рада Украины приняла постановление о предоставлении рекомендаций Совету национальной безопасности и обороны страны по введению санкций в отношении депутатов и сенаторов Госдумы РФ, поддержавших независимость ДНР и ЛНР. Трансляция заседания велась на YouTube.

«Целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения о применении к лицам <...>, персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины», — отмечено в документе.

В списке указан 351 человек. В него также вошли члены Cовбеза РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявил на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что страна не собирается когда-либо признавать независимость ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских регионов Донецка и Луганска. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.