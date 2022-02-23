Глава МИД Кулеба: Украина никогда не признает ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Кулеба заявил на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что страна не собирается когда-либо признавать независимость ДНР и ЛНР.

«Президент (России Владимир) Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — сказал Кулеба.

Ранее глава министерства отмечал, что Украина будет «сражаться за каждый дюйм земли», если дипломатия для разрешения кризиса не сработает.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права. После этого, санкции в отношении РФ ввели США, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.