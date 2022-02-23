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Путин назвал убийство экс-главы ДНР Захарченко политическим

Путин обвинил в убийстве экс-главы ДНР Захарченко украинские спецслужбы

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко был убит в 2018 году сотрудником украинских спецслужб Украины, передает ТАСС.

«Он погиб от рук сотрудника спецслужб Украины. Здесь вопроса нет, это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство», - подчеркнул он.

Он напомнил, что подпись Захарченко стояла под Минскими соглашениями.

Захарченко, один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командующий подразделением ополчения ДНР, одержал победу на выборах главы ДНР в ноябре 2014 года. Он был смертельно ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка, скончался в больнице. В результате теракта также погиб его телохранитель, были ранены 12 человек.

Ранее действующий глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в числе заказчиков убийства Захарченко были высокопоставленные граждане Украины и других стран, оказывающие поддержку киевскому режиму.

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