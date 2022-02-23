Байден заявил о решении перебросить военных в Прибалтику из других стран Европы

О переброске дополнительных военных сил США, уже находящихся в Европе, в страны Балтии объявил президент США Джо Байден. Передислокация происходит на фоне напряженности вокруг Украины.

«Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы», — указал американский лидер, выступая с речью по поводу украинского кризиса.

Байден подчеркнул, что маневры носят сугубо оборонительный характер.

В этом же выступлении Байден заявил, что Россия начала вторжение на Украину, когда признала Донецкую и Луганскую народные республики. По его словам, Россия не собирается останавливаться и планирует напасть на Киев, используя авиацию, артиллерию и ракеты.

Байден заявил, что признав территории ЛНР и ДНР в «более широких границах», президент России Владимир Путин создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой. «Это начало вторжения России на Украину», — заявил Байден.

По словам Байдена, США продолжат предоставлять поддержку Украине в сферах безопасности и экономики.