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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин направил в Совфед обращение об использовании армии за рубежом

Матвиенко: в Совфед поступило обращение президента об использовании ВС за пределами России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Совет Федерации получил обращение от президента России Владимира Путина о возможности использования российской армии за рубежом. Об этом в ходе заседания Совфеда об использовании российской армии за рубежом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что Киев по сути уже ведет в Донбассе силовые действия. Представитель оборонного ведомства также попросил разрешить использовать вооруженные силы России за пределами страны, как это предложил сделать глава государства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о вводе войск в ДНР и ЛНР будет приниматься президентом, исходя из оценки ситуации на Украине.

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