В МИД России ответили на вопрос о границах ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопросом о границах ЛНР и ДНР, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия, займутся позже. Об этом он рассказала в эфире телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По ее словам, Россия в этом вопросе прежде всего хотела остановить развитие событий, связанных с человеческими жертвами.

«Все остальное — развитие государственности, установление дипломатических отношений — конечно, дело будущего <...> Это вопрос будущего, который будет решаться», — добавила Захарова.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.