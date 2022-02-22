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Британия введет санкции против депутатов и сенаторов РФ, поддержавших независимость ДНР и ЛНР

Глава МИД Британии Трасс: мы готовы расширять санкции, если Россия не отойдет от края войны

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МИД РФ/Reuters

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что страна введет санкции против тех членов Государственной думы РФ и Совета Федерации РФ, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР.

Кроме того, ограничения, принятые в отношении Крыма, будут расширены на территории ДНР и ЛНР.

«Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края (войны). Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», — цитирует МИД слова министра иностранных дел Элизабет Трасс.

По ее словам, это лишь первая волна санкций. Отмечается, что Россия также может потерять право на доступ к рынку суверенных долгов.

Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, а также Аркадия и Романа Ротенбергов.

При этом, он подчеркнул, что нельзя накладывать санкции против России, опираясь лишь на национальность.

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Санкции против России
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