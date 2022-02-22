Вице-премьер Польши призвал ввести санкции лично против Путина

Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость», вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский заявил, что необходимо ввести санкции лично против российского президента Владимира Путина. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста о списке санкций, которые нужно ввести в отношении России.

«Это и санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчетов. Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина», — сказал он.

Ранее Верховная рада Украины обнародовала заявление с призывом к России отозвать признание ДНР и ЛНР.

В противном случае против Москвы будут введены жесткие санкции, в том числе заморозка «Северного потока — 2», отключение от системы SWIFT, а также запрет на экспорт в Россию высоких технологий, говорится в документе.

Рада также призвала иностранные государства помочь укрепить обороноспособность страны и предоставить ей необходимую помощь, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.