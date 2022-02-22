Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком

Глава МИД России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком, от которого можно ожидать все что угодно. Об этом говорится в стенограмме выступления дипломата, которая доступна на сайте МИД России.

Журналист спросил у Лаврова, готов ли Зеленский пойти на обострение отношений на востоке Украины. «От него можно все что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, несамостоятельный, который напрямую зависит от своих американских кураторов», — ответил глава российского МИД.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.

Киев не будет рассматривать просьбу ДНР и ЛНР об отводе украинских войск из подконтрольных регионов Донбасса. Как проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, он получил запрос от МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией. По его словам, в случае «мощной войны» против Украины он введет в стране военное положение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».