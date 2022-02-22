Украина пригрозила санкциями в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР

Верховная рада Украины обнародовала заявление с призывом к России отозвать признание ДНР и ЛНР. Документ опубликован на сайте парламента.

В противном случае против Москвы будут введены жесткие санкции, в том числе заморозка «Северного потока — 2», отключение от системы SWIFT, а также запрет на экспорт в Россию высоких технологий, говорится в документе.

Рада также призвала иностранные государства помочь укрепить обороноспособность страны и предоставить ей необходимую помощь, а также поддерживать экономику Украины и ее финансовую стабильность.

Ранее спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук зачитал в парламенте проект обращения, согласно которому территории ДНР и ЛНР остаются частью страны. Он заявил, что Украина продолжает настаивать на политико-дипломатическом пути решения конфликта в Донбассе. Однако подчеркивается, что регион является «неотъемлемой частью» страны.

Кроме того, спикер Рады призвал другие страны и организации не признавать независимость «незаконных самопровозглашенных образований» на территории Донбасса, а также не совершать любых действий, которые могут трактоваться таким образом.