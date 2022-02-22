Белоруссия прокомментировала признание Россией республик Донбасса

Белоруссия с уважением и пониманием относится к решению России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), следует из заявления, опубликованного на сайте МИД страны.

«Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет», — указано в сообщении.

Также в белорусском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Минск в вопросе республик Донбасса будет учитывать союзнические отношения с Россией.

«Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации», — добавили в МИД.

В заявлении отмечено, что Минск неоднократно указывал на опасность безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы стали чаще использовать давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что решение вопроса о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет совместным с Россией.