Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Чилийский музей вернет древнейшую статую острова Пасхи на родину 15:41
Соцсеть Facebook начала «приземляться» в России 15:41
Путин объяснил, почему Россия не поддерживает суверенитет Украины 15:41
Гендиректор РСМД назвал худший вариант западных санкций против России из-за ДНР и ЛНР 15:39
В Польше хотят перенести стыковой матч со сборной России из-за признания ДНР и ЛНР 15:38
В Совфеде заявили, что Россия убрала пакет санкций Запада в пакет... 15:36
В МИД заявили о готовности России оказывать военную помощь ДНР и ЛНР 15:34
Российского посла вызывают в МИД Британии из-за признания Москвой ДНР и ЛНР 15:32
У москвича изъяли BMW, легально купленный у официального дилера 15:27
Еврокомиссия уточнила, кого затронут новые санкции против России 15:26

В МИД РФ прокомментировали заявление Украины о разрыве дипотношений с Россией

МИД России: Москва не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть