В МИД РФ прокомментировали заявление Украины о разрыве дипотношений с Россией

Россия не думала о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.