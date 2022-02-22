В Кремле рассказали, будет ли Россия вводить войска в ДНР и ЛНР

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков: Путин примет решение о вводе войск в ДНР и ЛНР в случае необходимости

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о вводе войск в ДНР и ЛНР будет приниматься главой РФ, исходя из оценки ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости».

Такое решение, в частности, будет принято на основе обращения глав ДНР и ЛНР, общей целесообразности и развития обстановки в регионе.

По словам Пескова, Россия ставит перед собой цель защитить население Донбасса.

«Еще раз повторяю: главной целью является сохранение жизней и обеспечение безопасности населения ЛНР и ДНР, которое постоянно подвергается провокациям и агрессивным действиям со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал представитель Кремля

Накануне президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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