В Кремле оценили желание Украины разорвать дипотношения с Россией

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Пресс-секретарь президента Песков назвал нежелательным разрыв дипотношений РФ с Украиной

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга для журналистов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассмотреть возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

«Разрыв отношений — нежелательный сценарий, который сделает все сложнее не только для государств, но и для народов двух стран», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что готов рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны.

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