МИД Австрии взывает российского посла после решения Москвы о признании ДНР и ЛНР

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийский МИД вызывает посла России в Вене после решения Москвы о признании ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данный шаг нарушает Минские соглашения и осложняет поиск дипломатического решения.

«По этой причине министр иностранных дел сегодня вызовет российского посла в МИД», — сказал Нехаммер.

Ранее в министерстве обороны Германии жестко раскритиковали решение России по Донбассу.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.