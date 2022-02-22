В Раде оценили возможность введения особого статуса Донбасса в конституцию Украины

Депутат Верховной Рады Украины, глава постоянной делегации страны в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил журналистам, что Киев не собирается отмечать особый статус ДНР и ЛНР в своей конституции, сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Украина не собирается «капитулировать и сдаваться». Также, по словам парламентария, страна готова «самостоятельно защищать свою землю», несмотря на то, будут ли введены санкции или нет.

«Россия пыталась протолкнуть свои пожелания Западу, он не пошел на это. Сейчас они прибегают к военной операции. Но мы не будем садиться за стол переговоров ни с террористами, ни вводить особый статус в конституции этих образований, ни отказываться от нашего курса в НАТО или ЕС», — категорично заявил Чернев.

Ранее президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с обращением, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев видит за признанием Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и выход РФ из Минских соглашений.