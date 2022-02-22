Боррель анонсировал введение санкций против России 22 февраля

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции в отношении России будут приняты уже во вторник, 22 февраля, однако это будет еще не весь ответ ЕС на признание Москвой независимости Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Об этом дипломат сказал на неформальном форуме глав МИД Евросоюза и государств Тихоокеанского региона в Париже.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что вряд ли Запад не стал бы вводить санкции в отношении России, если бы она не стала признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил уверенность в том, что первый пакет антироссийских санкций ЕС будет готов на текущей неделе (по 21 февраля).