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Боррель анонсировал введение санкций против России 22 февраля

Боррель: ЕС введет санкции против РФ из-за признания Донбасса 22 февраля, но это не весь ответ

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Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первые санкции в отношении России будут приняты уже во вторник, 22 февраля, однако это будет еще не весь ответ ЕС на признание Москвой независимости Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Об этом дипломат сказал на неформальном форуме глав МИД Евросоюза и государств Тихоокеанского региона в Париже.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что вряд ли Запад не стал бы вводить санкции в отношении России, если бы она не стала признавать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил уверенность в том, что первый пакет антироссийских санкций ЕС будет готов на текущей неделе (по 21 февраля).

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Санкции против России
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