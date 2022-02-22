МИД Латвии назвал сроки появления первого пакета санкций против России

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил уверенность в том, что первый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за признания независимости республик Донбасса будет готов на текущей неделе (по 21 февраля). Об этом он сказал в эфире Латвийского телевидения.

«Хотел бы надеяться на то, что на этой неделе первый пакет санкций будет готов, чтобы послать четкий сигнал России», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее американское агентство Reuters со ссылкой на неназванный европейский чиновник сообщило, что Евросоюз повременит с вводом санкции против России в связи с признанием ей независимости Донецкой и Луганской республик, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Москвы.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.