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МИД Латвии назвал сроки появления первого пакета санкций против России

Глава МИД Латвии Ринкевичс: первый пакет санкций ЕС против РФ будет готов на этой неделе

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Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил уверенность в том, что первый пакет санкций Европейского союза в отношении России из-за признания независимости республик Донбасса будет готов на текущей неделе (по 21 февраля). Об этом он сказал в эфире Латвийского телевидения.

«Хотел бы надеяться на то, что на этой неделе первый пакет санкций будет готов, чтобы послать четкий сигнал России», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее американское агентство Reuters со ссылкой на неназванный европейский чиновник сообщило, что Евросоюз повременит с вводом санкции против России в связи с признанием ей независимости Донецкой и Луганской республик, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Москвы.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

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Санкции против России
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