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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Пасечник поблагодарил Путина за признание независимости ЛНР и ДНР

Глава ЛНР Пасечник от себя и народа поблагодарил Путина за признание независимости ЛНР и ДНР

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РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за признание независимости ЛНР и Донецкой народной республики. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

«От имени всех жителей Луганской народной республики я выражаю слова огромной, искренней благодарности президенту России Владимиру Путину за признание Донбасса!» — говорится в сообщении.

Пасечник выразил уверенность в том, что вместе с Россией республики Донбасса сумеют возродить и приумножить прежнюю славу региона, обеспечить мирным жителям стабильность и уверенность в будущем.

«Самое главное — у нас появилась надежная уверенность на мирное, процветающее будущее», — приводит пресс-служба слова главы ЛНР.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

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