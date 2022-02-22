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Медведев заявил, что НАТО и США плохо усвоили урок из событий 2008 года

Медведев: НАТО и США не усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

НАТО и США не смогли усвоить урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии в 2008 году. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, признание Россией этих республик помогло в свое время сохранить жизнь сотням тысяч людей. Также был преподан наглядный урок США, НАТО и всем, кто был агрессивно настроен в отношении российских граждан.

«Однако усвоили его (урок — прим.) в НАТО плохо, и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — сказал Медведев

По его словам, западные страны помогали украинским властям саботировать Минские соглашения, это дало свободу действиям националистов и развязало руки слабой власти во главе с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

«Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — зампред Совбеза.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности, в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории.

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