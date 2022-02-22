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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ООН высказались об отправке российской армии в Донбасс

Заместитель генсека ООН ДиКарло раскритиковала отправку российских войск в Донбасс

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Mike Segar/Reuters

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе экстренного заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации на Украине, выразила сожаление в связи с решением российских властей отправить вооруженные силы в Донецкую и Луганскую народные республики. Заседание транслируется в Youtube.

«Мы сожалеем о сегодняшнем указе, предписывающем разместить российские войска на востоке Украины якобы в рамках «миротворческой миссии»», — сказала она.

Речь идет о подписанном президентом России Владимиром Путиным вслед за указом о признании ДНР и ЛНР поручении Министерству обороны обеспечить поддержание мира на территории республик. Глава государства также поручил Министерству иностранных дел установить дипломатические отношения с Донецком и Луганском.

ДиКарло также заявила, что решение России по ДНР и ЛНР может иметь как региональные, так и глобальные последствия.

Ранее жители ДНР сообщили о двух колоннах бронетехники.

Указ о признании ДНР и ЛНР был подписал накануне. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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