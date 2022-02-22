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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Премьер Японии не ответил, равносильно ли признание РФ ДНР и ЛНР ее «вторжению» на Украину

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал прямо отвечать на вопрос, равносильно ли признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ее «вторжению» на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Действия России являются нарушением международного права и нарушают минские договоренности. В этой связи мы не можем их принять и осуждаем. Япония планирует продолжить следить за развитием этой ситуации», — заявил Кисида.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, подпадает ли, по мнению японского правительства, признание РФ Донецкой и Луганской республик под критерий «вторжения» на территорию Украины.

Кисида также подчеркнул, что правительство Японии в текущий момент обсуждает со странами G7 будущие шаги в отношении России, в том числе и вариант действий при ее гипотетическом вторжении на территорию Украины.

Ранее Указ о признании независимости был подписан президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 21 февраля. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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