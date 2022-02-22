Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР 02:08
Вучич заявил, что Сербию принуждают присоединиться к антироссийским санкциям 02:04
В ДНР и ЛНР прекратились обстрелы после признания Россией их независимости 02:02
Россия завоевала медали в наибольшем числе видов спорта на Олимпиаде-2022 02:01
90% предпринимателей пробовали работать удаленно во время путешествий 02:00
Ученые из Узбекистана создали молоко для профилактики коронавируса 02:00
Тарасова ответила Савченко на ее слова о методах работы Тутберидзе 01:48
Названо число прибывших в Россию донбасских беженцев 01:46
Очевидцы сообщили о колоннах бронетехники на территории ДНР 01:36
Псаки: Байден подпишет указ о санкциях, запрете инвестиций и торговли с ДНР и... 01:35

МИД Британии обсудил с Украиной санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Трасс обсудила с Кулебой санкции против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
МИД РФ/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Переговорила с Дмитрием Кулебой, чтобы выразить Украине мою полную поддержку и обсудила санкции, которые Великобритания введет в отношении России вместе со своими союзниками», — написала Трасс.

Ранее Трасс подтвердила сообщение об объявлении во вторник санкций против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик. Она подчеркнула, что 22 февраля Великобритания объявит новые санкции против РФ в ответ на нарушение международного права и посягательство и суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть