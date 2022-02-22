МИД Британии обсудил с Украиной санкции против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Переговорила с Дмитрием Кулебой, чтобы выразить Украине мою полную поддержку и обсудила санкции, которые Великобритания введет в отношении России вместе со своими союзниками», — написала Трасс.

Ранее Трасс подтвердила сообщение об объявлении во вторник санкций против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик. Она подчеркнула, что 22 февраля Великобритания объявит новые санкции против РФ в ответ на нарушение международного права и посягательство и суверенитет и территориальную целостность Украины.

До этого президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».