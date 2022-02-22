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Стало известно, когда Евросоюз введет санкции против России

Reuters: Евросоюз введет связанные с признанием ДНР и ЛНР антироссийские санкции не сразу

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Virginia Mayo/AP

Как рассказал Reuters неназванный европейский чиновник, Евросоюз повременит с вводом санкции против России в связи с признанием ей независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, чтобы посмотреть на дальнейшие действия Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чиновник отметил, что подготовкой ограничений займутся послы европейских стран на встрече в Брюсселе.

«На вопрос, ответит ли ЕС санкциями уже во вторник, чиновник заявил, что это займет больше времени, поскольку ЕС хотел бы увидеть следующие шаги России», — пишет британское агентство.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс подтвердила сообщение Reuters, в котором говорится, что Великобритания во вторник, 22 февраля, объявит антироссийские санкции в ответ на признание ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ сегодня, 21 февраля, вечером. С соответствующей просьбой обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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