Путин поручил установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел установить дипломатические отношения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, которые накануне были признаны Россией независимыми. Соответствующие указы (ДНР, ЛНР) опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документах также говорится о необходимости провести переговоры с властями республик, касающиеся подготовки проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ранее Путин поручил Министерству обороны обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР сегодня, 21 февраля, вечером. С просьбой о признании к России обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Подписанию указа предшествовало внеплановое заседание Совета безопасности РФ, в ходе которого присутствующие высказались за признание.