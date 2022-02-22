Путин поручил обеспечить поддержание мира ДНР и ЛНР вооруженным силам РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, в рамках которых поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира на их территории. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с обращением глав Донецкой и Луганской народных республик Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора осуществление Вооруженными силами РФ на территории ДНР и ЛНР функций по поддержанию мира», — говорится в указах.

Они вступают в силу со дня их подписания.

Ранее Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами. Глава России также подписал с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Объясняя свое решение, Путин сказал, что на юго-востоке Украины продолжаются «ужас и геноцид».

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи».