Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Путин заявил, что вступление Украины в НАТО — «вопрос решенный» 22:53
Большунов: не люблю, когда меня называют «королем лыж» 22:51
Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи 22:46
Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 22:45
Потанин: есть острое ощущение большой несправедливости по отношению к Валиевой 22:43
Путин объявил решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР 22:36
Путин сравнил с миной право выхода союзных республик из СССР 22:32
Путин заявил, что угроза Украины создать свое ядерное оружие — «не пустая... 22:31
Путин заявил, что большевики «втиснули» Донбасс в состав Украины 22:15
Путин заявил о готовности показать Украине настоящую декоммунизацию 22:05

Франция созывает Совет Безопасности по ситуации между Россией и Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Франция созывает экстренное заседание Совета безопасности по ситуации между РФ и Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Заседание по безопасности состоится 21 февраля.

Отношения между Россией и Украиной обострились в прошлом году. Западная пресса и политики стали распространять сообщения о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину, однако доказательств, подтверждающих эти «разведданные», не приводились. Между тем Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Ситуация обострилась и в Донбассе, где власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах и провокациях со стороны украинских силовиков. В результате 18 февраля руководство республик сообщило о временной эвакуации мирного населения в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. 20 февраля в ДНР и ЛНР начали мобилизацию, а предприятия перешли на режим военного времени.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В тот же день Путин созвал Совет безопасности, на котором все выразили мнение о необходимости принятия решения в поддержку ДНР и ЛНР.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть