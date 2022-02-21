Франция созывает Совет Безопасности по ситуации между Россией и Украиной

Франция созывает экстренное заседание Совета безопасности по ситуации между РФ и Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Заседание по безопасности состоится 21 февраля.

Отношения между Россией и Украиной обострились в прошлом году. Западная пресса и политики стали распространять сообщения о якобы готовящемся Россией «вторжении» на Украину, однако доказательств, подтверждающих эти «разведданные», не приводились. Между тем Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Ситуация обострилась и в Донбассе, где власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщают об участившихся обстрелах и провокациях со стороны украинских силовиков. В результате 18 февраля руководство республик сообщило о временной эвакуации мирного населения в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. 20 февраля в ДНР и ЛНР начали мобилизацию, а предприятия перешли на режим военного времени.

21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В тот же день Путин созвал Совет безопасности, на котором все выразили мнение о необходимости принятия решения в поддержку ДНР и ЛНР.