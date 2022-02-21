ООН призывает к прекращению огня на востоке Украины и максимальной сдержанности

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации очень обеспокоены применением тяжелых вооружений на востоке Украины и призывают всех причастных к конфликту к дипломатии. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«В частности, мы обеспокоены жертвами среди гражданского населения <…>. Мы подчеркиваем наш призыв к немедленному прекращению насилия, максимальной сдержанности <…>. Все проблемы должны решаться посредством диалога», — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Боррель также указал, что в случае признания ДНР и ЛНР он предложит санкции, решение об этом примут министры стран ЕС.

21 февраля состоялось заседание Совета безопасности РФ с участием президента России Владимира Путина, в ходе которого присутствующие выразили мнение о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. Как отметила спикер Совбеза Валентина Матвиенко, Киев не собирается выполнять минские соглашения, которыми за Донбассом закрепился бы особый статус, а ведет против жителей ДНР и ЛНР настоящий геноцид. При этом Россию обвиняют в агрессии, подчеркнула она.