Путин в разговоре с Шольцем и Макроном обозначил планы подписать указ о Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем и французским президентом Эммануэлем Макроном, что планируется подписать указ о статусе самопровозглашенных республик Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, Шольц и Макрон выразили разочарование таким решением Москвы, но подчеркнули, что Германия и Франция готовы продолжать контакты с Россией.

Ранее Путин проинформировал Шольца о результатах внеочередного заседания Совета безопасности РФ.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление с просьбой поддержать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

21 февраля на заседании Совбеза с участием президента России Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие выразили необходимость поддержать Донбасс в его стремлении стать независимым от Украины регионом.