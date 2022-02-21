В Лондоне заявили о праве не признавать ДНР и ЛНР

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что у России нет власти над Донбассом, признанной международным правом, поэтому Соединенное Королевство не должно признавать независимость самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

Он выразил обеспокоенность по поводу «последней резолюции по Донбассу» Госдумы, связанной с предложением признать независимость ДНР и ЛНР. Уоллес также отметил, что Лондон не должен признавать этот документ.

Кроме того, указал Уоллес, предложение Госдумы РФ признать ЛНР и ДНР является шагом против суверенного государства.

Госдума на заседании 15 февраля поддержала постановление с просьбой поддержать независимость ДНР и ЛНР. Парламентарии выразили уверенность в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик».

21 февраля на заседании Совфеда с участием президента России Владимира Путина спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу и другие выразили необходимость поддержать Донбасс в его стремлении стать независимыми от Украины регионами.