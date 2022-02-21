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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Медведев заявил, что Украине «в принципе не нужны» территории ДНР и ЛНР

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Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе внеочередного заседания, что Украина вела себя по отношению к областям Донбасса так, словно они ей не нужны. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Если говорить о ситуации вокруг ДНР и ЛНР, очевидно, что эти территории в принципе Украине не нужны. Это — разменная карта в торговле за статус Украины. Жители этих территорий никакой поддержки от украинских властей не получают, а подвергаются массовым репрессиям», — сказал Медведев.

В ходе выступления председатель Совбеза вспомнил о ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, когда он, будучи президентом, принял решение о признании этих территорий. Таким образом, по мнению Медведева, удалось сохранить жизнь сотен тысяч людей, проживающих там.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

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