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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон

Лавров: Путин и Макрон договорились, что Запад представит свое видение саммитов по Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились, что западные страны представят свое видение возможных итогов саммитов по Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на 21 февраля еще раз созвонились и обсудили ситуацию вокруг Украины.

По словам представителя Кремля, разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе президента Франции.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, вскоре не исключается проведение встречи между Москвой и Парижем на уровне глав МИД. В настоящий момент подробности будущей встречи с участием представителей России и Франции не приводятся.

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