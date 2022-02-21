Лавров рассказал, о чем договорились Путин и Макрон

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились, что западные страны представят свое видение возможных итогов саммитов по Украине. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на 21 февраля еще раз созвонились и обсудили ситуацию вокруг Украины.

По словам представителя Кремля, разговор Путина и Макрона состоялся по инициативе президента Франции.

Как добавил пресс-секретарь президента РФ, вскоре не исключается проведение встречи между Москвой и Парижем на уровне глав МИД. В настоящий момент подробности будущей встречи с участием представителей России и Франции не приводятся.