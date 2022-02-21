Министр обороны Украины призвал «включить режим санкций» против России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что пришло время «включить режим санкций» против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев хочет, чтобы Запад уже сейчас обнародовал список возможных санкций против Москвы.

«Даже факт обнародования этого списка — какие именно жесткие санкции ждут Россию — это уже был бы способ сдерживания. Мы были бы рады, чтобы наши партнеры опубликовали его, хотя бы частично», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что политико-дипломатический путь решения ситуации вокруг Украины не исчерпан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о необходимости ввести санкции против России не дожидаясь «бомбардировки».

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз завершил работу над новыми санкциями против РФ и примет их при «вторжении» России на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.