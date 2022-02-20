В МИД РФ с иронией отнеслись к заявлению CBS о «приказе вторжения» на Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала заявление американского телеканала CBS о том, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания. Невнимательные какие-то», — написала Захарова.

Ранее американский телеканал CBS, не приводя никаких доказательств, утверждает, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил в прямом эфире телеканала корреспондент Дэвид Мартин.

Таким образом он объяснил слова президента США Джо Байдена, который утверждал, что российское руководство якобы приняло решение о «вторжении».

Накануне представитель МИД РФ заявляла, что подобных данных о якобы готовящемся вторжении России на Украину, кроме некоторых зарубежных СМИ, таких как Bloomberg, Der Spiegel и «неназванных американских источников», «нет ни у кого».