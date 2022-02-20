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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Япония обвинила Россию в эскалации ситуации вокруг Украины

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Заместитель главы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда в интервью «Газете.Ru» назвал Россию виновной в эскалации ситуации вокруг Украины.

«Ситуация там обостряется из-за того, что российское правительство усиливает свое военное присутствие рядом с границами с Украиной. Конечно, из-за этого внимание нашего правительства также приковано к этому обострению, мы с очень большим опасением смотрим на эту ситуацию», — сказал он.

Токуда добавил, что Токио хочет добиваться деэскалации вокруг Украины именно дипломатическим способом вместе с США и другими союзниками. При этом Япония продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, добавил он.

Ранее японский военный обозреватель и преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми в интервью «Газете.Ru» сравнил позицию президента России Владимира Путина по суверенитету островов Курильской гряды с действиями персонажей шекспировской комедии «Венецианский купец».

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