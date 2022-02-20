Британия намерена бороться с российской «дезинформацией» по Украине

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас озвучила в интервью Daily Mail намерение создать службу, задачей которой будет противодействие «дезинформации» России против Украины.

«Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю», — аргументировала она инициативу.

Министр отметила, что Лондон в конце холодной войны распустил информационное подразделение, чего, по ее мнению, не сделала Москва. Соединенное Королевство и его союзники в настоящее время сопротивляются попыткам РФ «утверждать то, что не соответствует действительности», добавила она.

Ранее возглавляющая британскую полицию Прити Пател анонсировала законопроект о расширении полномочий правоохранительных органов в борьбе с российским шпионажем.

До этого Трасс заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, что Лондон в случае нападения России на Украину запретит въезд российским олигархам.