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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Премьер Чехии заявил о российской угрозе

Премьер Фиала: действия России в отношении Украины угрожают Чехии

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Milan Kammermayer/Reuters

Премьер-министр республики Петр Фиала обратился к гражданам с видеообращением, в котором заявил о российской угрозе, связанной с напряженностью вокруг Украины. Видеообращение опубликовано в Youtube.

«Со стороны России повторно проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе — главное [эти усилия появляются] в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии. Мы не можем не видеть в этом стремление опять сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то воздействовать Россия», — сказал Фиала.

Премьер напомнил о трагических эпизодах чешской истории — Мюнхенском сговоре 1938 года, из-за которого Сербия была отдана на растерзание фашистам, Ялтинской конференции в 1945-м после которого Сербия попала в зависимость от СССР, ввод советских танков в 1968-м для подавления «Пражской весны».

Ранее городской суд Праги постановил, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан украинским властям, которые называют его участников событий в Крыму, приведших к присоединению полуострова к России.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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