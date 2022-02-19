В НАТО приняли решение об эвакуации сотрудников из Киева

Сотрудники офиса НАТО в Киеве переезжают в Брюссель и Львов, сообщила норвежская газета VG.

«НАТО и ее государства-члены очень внимательно следят за ситуацией, оценивают ее и принимают все необходимые меры предосторожности. Безопасность наших сотрудников является приоритетом, поэтому они переводятся во Львов и Брюссель. Таким образом, офисы НАТО в Украине все еще функционируют», — заявил изданию представитель НАТО.

Также газета отметила, что до этого посольства перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США. Норвегия в свою очередь следит за ситуацией на Украине и пока не высказалась о планах по перемещению диппредставительства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «благоразумной» временную эвакуацию сотрудников американского посольства из Киева во Львов. Журнал The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писал, что сотрудники посольства в Киеве по распоряжению Госдепа должны перед переездом уничтожить сетевую аппаратуру и компьютеры.