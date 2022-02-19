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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Депутаты партии Зеленского привезли в Донбасс дроны

Глава фракции Зеленского Давид Арахамия и депутаты партии «Слуга народа» прибыли в Донбасс

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Телеграм-канал «Юля Палйчук - речниця «СЛУГИ НАРОДУ»»

На территорию Донбасса прибыл глава пропрезидентской фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и несколько депутатов. Об этом написала в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

«<...> Давид Арахамия, глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин, Марьяна Безугла прибыли в зону проведения ООС (Операции объединенных сил — «Газета.Ru»). Народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных», — рассказала официальный представитель «Слуги народа».

По ее словам, депутаты вместе с иностранными журналистами попали под обстрелы и были эвакуированы в укрытия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мониторинге ситуации на востоке страны, отметив, что военные силы полностью контролируют ситуацию и не реагируют на провокации.

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения.

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