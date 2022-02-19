Зеленский высказался о ситуации на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram пост с полей Мюнхенской конференции по безопасности, в котором рассказал о мониторинге ситуации на востоке страны.

«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем», — написал глава государства.

Ранее стало известно, что британский министр обороны Бен Уоллес не посетит конференцию по безопасности в Германии из-за обострившейся ситуации с Украиной. Отмечается, что вскоре руководитель министерства соберет сотрудников Объединенных экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих ответов на текущую ситуацию.

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения.