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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский высказался о ситуации на востоке Украины

Зеленский: силы безопасности и обороны Украины полностью контролируют ситуацию

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram пост с полей Мюнхенской конференции по безопасности, в котором рассказал о мониторинге ситуации на востоке страны.

«Наши силы безопасности и обороны полностью контролируют ситуацию. Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путем», — написал глава государства.

Ранее стало известно, что британский министр обороны Бен Уоллес не посетит конференцию по безопасности в Германии из-за обострившейся ситуации с Украиной. Отмечается, что вскоре руководитель министерства соберет сотрудников Объединенных экспедиционных сил Великобритании для обсуждения общих ответов на текущую ситуацию.

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию гражданского населения 18 февраля. Такую необходимость в республиках объяснили наступательной операцией, которую якобы готовят украинские военные. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, донецкие военные ежедневно фиксируют наращивание украинской армией количества летального вооружения.

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