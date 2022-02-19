В Киеве заявили, что РФ не приняла участие во внеочередном заседании ТКГ по Донбассу

Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что Россия 19 февраля в очередной раз не приняла участие на заседании для срочного обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такая позиция Российской Федерации вызывает удивление, ведь политические советники лидеров стран «Нормандского формата» <...> поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по усилению режима прекращения огня <...>», — говорится в сообщении делегации.

Украинская сторона также заявила, что действия России говорят о ее стремлении продолжать нагнетание ситуации.

«А блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства Российской Федерации о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал минские соглашения «бездарно составленными».