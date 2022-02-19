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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Жена депутата Рады Медведчука уехала с Украины в Белоруссию

Жена украинского оппозиционера Медведчука Марченко уехала с Украины в Белоруссию

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oksana.marchenko.official

Супруга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко уехала из Украины в Белоруссию. Об этом сообщает «Обозреватель».

По данным издания, женщина спешно покинула страну 18 февраля. Марченко пересекла пограничное КПП в Черниговской области в сопровождении охранников.

На Украине Медведчук подозревается в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, а также в поставках угля с территорий Донбасса. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два года уничтожил экономику страны.

По его словам, за два года нахождения Зеленского у власти на 69% выросла цена на газ для населения, жилищно-коммунальные тарифы — на 129%, долги населения за ЖКУ с августа 2019-го — на 79%, а цены на хлеб — на 350%.

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