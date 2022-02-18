Германия повысила уровень готовности войск на случай эскалации на Украине

Бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз минобороны ФРГ.

«За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске», — говорится в сообщении.

В бундесвере добавили, что для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на сообщения о датах «вторжения» страны на Украину.

До этого сообщалось, что эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».