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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Германия повысила уровень готовности войск на случай эскалации на Украине

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Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa

Бундесвер повысил уровень готовности своих войск в рамках Сил быстрого реагирования НАТО на случай возможной эскалации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз минобороны ФРГ.

«За этой мерой никоим образом не следует переброска, речь идет о подготовительных мерах, чтобы в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО снизить время для достижения состояния готовности к переброске», — говорится в сообщении.

В бундесвере добавили, что для переброски сил НАТО требуется решение Совета альянса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не обращал внимания на сообщения о датах «вторжения» страны на Украину.

До этого сообщалось, что эшелон с танками и другой бронетехникой Западного военного округа (ЗВО) отправился в пункт постоянного базирования после завершения учений недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что «отвод войск», за который в НАТО принимают возвращение российских подразделений с учений, не является причиной «дать отбой тревоге».

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