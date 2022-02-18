Датский телеканал назвал Путина президентом Украины

Президента России Владимира Путина в эфире датского телеканала TV2 назвали «президентом Украины». Соответствующий титр появился на экране во время трансляции выступления главы российского государства. На это обратил внимание бывший датский депутат Якоб Энгель-Шмидт, отстраненный в 2018 году от работы в парламенте за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

«Это ошибка? или редактор TV2 пообщался с ясновидящей?» — написал экс-депутат в Twitter, выложив фотографию телевизора с трансляцией.

Депутат отметил в публикации официальный аккаунт телеканала, однако тот пока никак не отреагировал на инцидент.

Ранее Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе. По его словам, процесс урегулирования ситуации «буксует», консультации с партнерами по данному вопросу «не помогают», несмотря на усилия России.

Президент также подчеркнул, что залогом восстановления мира на территории является выполнение минских соглашений.