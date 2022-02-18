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Глава Пентагона призвал Шойгу отвести войска от границы с Украиной

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»/Global Look Press

Пресс-служба Пентагона распространила официальное сообщение о переговорах главы Пентагона США Ллойда Остина и министра обороны России Сергея Шойгу, которые состоялись 18 февраля.

По данным американского военного ведомства, Остин в ходе беседы с Шойгу призвал Россию отвести войска от границы с Украиной.

«Госсекретарь Остин призвал к деэскалации, возвращению российских войск, окруживших Украину, на свои базы и дипломатическому решению», — говорится в сообщении Пентагона.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об отводе войск от границы с Украиной после проводившихся там учений. В частности, в пункты дислокации отправились танки Западного военного округа.

Однако в ходе визита в Польшу Остин заявил, что доказательств отвода российских войск нет, а, по данным Пентагона «войск на границе стало еще больше». «Мы видим признаки того, как войска готовятся к началу вторжения», — заявил министр обороны США.

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